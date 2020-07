Coronavirus en Allemagne: après avoir été montré comme exemple, quelles leçons peut tirer le pays?

RTL INFO vous propose une rétrospective des derniers mois durant lesquels nous avons vécu la crise du coronavirus. L'Allemagne avait été montrée en exemple, pour sa gestion de la crise, puis on y a récemment observé un "rebond" de l'épidémie après le déconfinement. Notre correspondant local, Leo Potier, est intervenu dans le RTL INFO 19H de ce mar. Il a été interrogée par Luc Gilson sur la situation actuelle.

Luc Gilson: où en est-on aujourd’hui?

Leo Potier: "L’Allemagne est sur le chemin du déconfinement. Suivant les länders où vous allez, les rassemblements sont interdits entre 10 et 25 personnes. Mais prenez par exemple Berlin, actuellement les règles sont simples : il n’y a pas de limite de personnes. Autre signe de cette détente, c’est le patron d’un land a déclaré que le port du masque n’était plus obligatoire, ce qui a fait bondir la Bavière, qui a beaucoup souffert, puis le gouvernement fédéral, qui a rappelé que l’épidémie continuait. Il y a deux semaines, on a signalé 1.000 cas de contaminations dans un abattoir près de Dortmund. C’est précisément suite à des cas comme ceux-là qu’on craint de revoir partir l’épidémie."

Luc Gilson: quelles leçon peut-on tirer sur ce qui s'est passé durant cette crise?

Leo Potier: "Les leçons, il y en a plusieurs. On peut commencer par la leçon politique. Il semble que les Allemands soient retombés amoureux de leur chancelière Angela Merkel. Il est considéré qu’elle a bien géré la crise. Toutefois, cette popularité risque de se fracasser contre la leçon économique. Plus de 637.000 personnes de plus par rapport à l’année dernière ont pointé au chômage au mois de juin. Cela risque d’être très dur d’un point de vue économique. Enfin, les leçons de la gestion sanitarie… On le sait, l’Allemagne a beaucoup testé et rapidement au printemps afin d’enrayer l’épidémie. Et il n’est pas sûr que cette méthode soit aussi efficace pour une seconde vague. C’est pour cette raison, qu’une application a été mise en place par le gouvernement pour tracer vos contacts. Elle a été téléchargée plus de 15 millions de fois et sera très utile au cas où l’épidémie reprendrait."