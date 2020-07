Tennis: dure reprise pour Gilles Simon, vainqueur malgré tout de son premier match à Nice

"Quand à 6-1, 3-3 t'as un coup de chaud alors que ça fait 40 minutes que tu joues, tu sais que tu n'es pas complètement prêt...": Gilles Simon est sorti vainqueur mardi à Nice de son premier match post-confinement, mais que ce fut dur !

Le 54e mondial a finalement battu Dan Added (379e) au Challenge Elite FFT, mini-circuit de trois tournois organisé dans les Alpes-Maritimes par la Fédération française pour soutenir les joueurs tricolores en mal de compétition depuis mars.

Interrogé sur sa préparation pendant la période de gel du circuit ATP, le joueur de 35 ans a reconnu sans faux semblant que celle-ci laissait à désirer. "J'arrive très, très, très court mais bon, justement, c'est plus facile de s'y remettre en faisant des matchs".

"Mais en même temps, les tournois sont loin encore, il y a six semaines. Le plus important pour moi c'est de ne pas me blesser. J'ai essayé de travailler bien surtout là-dessus, d'avoir le corps bien déverrouillé partout, de bien soigner les abdos, l'épaule, les genoux", a énuméré Simon.

"Je n'ai pas fait des masses de cardio non plus, je n'avais pas une grosse motivation pour le faire aussi loin des échéances. Là, les matchs, c'est le résultat de l'entraînement. Je jouais plutôt bien au début mais avec une capacité limitée", a-t-il ajouté.

Ce premier match aura-t-il permis au Français de retrouver sa motivation ? "Non, tranche de nouveau Simon. Les premiers tournois officiels seront au mieux dans 6 semaines (l'ATP 500 de Washington est programmé le 14 août, ndlr). Six semaines c'est long, c'est quasiment toute une préparation hivernale quand on s'arrête entre Bercy et l'Australie. Si on me disait +t'es cramé+ à Bercy, on ne serait pas inquiet pour l'Australian !"

Aussi voit-il le Challenge Elite FFT comme un moyen de s'obliger à se remettre au travail.

Seule ombre au tableau, l'absence de ramasseurs de balles, consignes sanitaires oblige.

"Il fait 50°C, tu dois aller chercher ta serviette là-bas, mais la balle est de l'autre côté...", explique-t-il en jugeant l'absence de ces ramasseurs "vraiment très, très, très, très, très chiant(e)".

Et pourtant, malgré la chaleur, le manque de condition physique et l'absence de ramasseurs, Simon a trouvé les ressources pour remporter son duel: "Ca me fait chier de perdre, quand même, donc à un moment faut que je me bouge..."