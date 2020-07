Un temps maussade jusqu'à vendredi

(Belga) Les nuages et les averses domineront le ciel mercredi. Seul le sud du pays bénéficiera d'éclaircies en matinée, mais la pluie s'invitera ensuite de façon intermittente, selon les prévisions de l'IRM. Il fera assez frais, avec des maxima autour de 15 degrés en Hautes Fagnes et proches de 18 degrés dans le centre. Dans l'extrême sud du pays, la mercure pourra atteindre 21 degrés. Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud-ouest.

Pendant la nuit, le ciel restera nuageux et le temps pluvieux. Au sud du territoire, il fera temporairement plus sec avec la possibilité de quelques timides éclaircies. Les minima seront compris entre 13 et 15 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest. Jeudi et vendredi, le ciel restera terne, partagé entre pluie et nuages. Le soleil reviendra samedi et dimanche avec des températures comprises entre 19 et 21 degrés. (Belga)