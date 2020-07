Le secteur de la construction craint un automne 2020 et une année 2021 difficiles

(Belga) "Sans politique de soutien", le secteur de la construction "tombera dans une lourde crise dès l'automne", avertit mercredi Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction, qui représente plus de 16.500 entreprises.

Le chiffre d'affaires de sept entreprises de construction sur 10 est actuellement négatif, selon une enquête de la Confédération Construction à laquelle ont participé 553 sociétés de construction. Les principaux obstacles sont encore la distanciation sociale sur les chantiers (39%), le manque de demande sur le marché (35%) et la disponibilité des fournisseurs (19%). La moitié des entrepreneurs interrogés (49%) s'attendent à une grosse baisse de leur activité d'ici la fin de l'année. Pour un sur deux également, les carnets de commande sont remplis pour moins de trois mois. A moyen terme, quatre entrepreneurs sur 10 pensent que l'année 2021 sera aussi mauvaise que 2020, trois sur 10 s'attendent à une année encore plus difficile, tandis que 6% prévoient une année catastrophique. "Le gouvernement fédéral aurait dû opter pour une politique encourageant les investissements des ménages, des entreprises et des pouvoirs publics dans des projets de construction au service de nombre de politiques: logement, efficacité énergique et environnement, revitalisation urbaine, mobilité", regrette M. de Mûelenaere. (Belga)