Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les Etats-Unis quittent l'OMS -

Les Etats-Unis ont confirmé avoir officiellement notifié l'ONU du retrait américain de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), accusée par Washington d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus pour ménager Pékin.

La notification sera effective au terme d'un délai d'un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé plusieurs responsables du gouvernement américain.

- Bolsonaro positif -

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui s'est distingué en minimisant la pandémie, a annoncé avoir été testé positif au coronavirus. "Les médecins m'ont donné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien", a-t-il assuré.

- Violences à Belgrade -

Une soixantaine de personnes ont été blessées et une vingtaine d'autres arrêtées lors de violentes manifestations mardi soir à Belgrade contre la réintroduction d'un couvre-feu pour lutter contre un rebond de la pandémie du coronavirus.

Des milliers de manifestants furieux s'étaient rassemblés devant le Parlement après l'annonce par le président Aleksandar Vucic que les habitants allaient à nouveau devoir rester chez eux pendant le weekend.

- Supermarchés dévalisés à Melbourne -

Les rayons des supermarchés de Melbourne ont été dévalisés mercredi, à quelques heures de l'entrée en vigueur, pour six semaines, de nouvelles mesures de confinement pour les cinq millions d'habitants de la deuxième plus grande ville d'Australie à compter de minuit mercredi soir.

Le numéro un des supermarchés en Australie, Woolworth, a décidé de rationner à nouveau ses ventes de pâtes, de légumes et de sucres à la suite d'une ruée des clients dans ses magasins de l'Etat de Victoria.

- Menace de famine au Yémen -

Le Yémen est de nouveau au bord de la "famine" et l'ONU n'a pas les "ressources nécessaires" pour prévenir la catastrophe en pleine crise mondiale du Covid-19, selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies pour ce pays ravagé par la guerre.

Des millions de familles vulnérables pourraient rapidement passer de "la situation où elles peuvent encore tenir à celle où elles seront en chute libre", a estimé Lise Grande dans une interview à l'AFP depuis Sanaa.

- Plus de 540.000 morts -

La pandémie a fait au moins 544.311 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Après les États-Unis (131.480 morts), les pays les plus touchés sont le Brésil (66.741 morts), le Royaume-Uni (44.391 morts), l'Italie (34.899 morts) et le Mexique (32.014 morts).

- Colombie: l'ELN propose une trêve

La dernière guérilla active en Colombie, l'Armée nationale de libération (ELN), propose un cessez-le-feu bilatéral de trois mois au gouvernement, en réponse à l'appel de l'ONU à stopper les hostilités dans les pays en conflit pour faciliter la lutte contre le nouveau coronavirus.

- L'ONU alerte sur les trafics -

La pandémie de nouveau coronavirus a entraîné une augmentation du trafic de masques, de désinfectants et d'autres produits médicaux de mauvaise qualité ou contrefaits, susceptibles de mettre en danger leurs utilisateurs, a averti l'ONU mercredi.

- Golf: Ryder Cup repoussée ? -

L'édition 2020 de la Ryder Cup, qui oppose tous les deux ans les Etats-Unis à l'Europe, sera reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé la chaîne américaine ESPN, affirmant qu'une annonce officielle interviendrait mercredi.

La 43e Ryder Cup, prévue du 25 au 27 septembre à Whistling Straits, dans le Wisconsin, sera reportée d'un an, à 2021, a indiqué ESPN, citant une source non habilitée à s'exprimer publiquement.

