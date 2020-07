Les tour-opérateurs souhaitent des précisions au sujet du code couleurs

(Belga) Les tour-opérateurs Tui et Sunweb réclament des précisions concernant le code couleurs défini mercredi par le comité de concertation afin d'accompagner les personnes revenant de voyages transfrontaliers dans des "zones à risque".

"Les couleurs rouge et vert sont claires mais comment vont-ils appliquer le code orange ?", se demande le porte-parole de Tui, Piet Demeyere. Le code rouge signifie qu'il s'agit d'une zone ayant enregistré des cas d'infection. "Dans ce cas, nous prendrons des mesures immédiates et n'y enverrons pas de touristes", affirme le porte-parole. "Le vert signifie qu'il ne s'agit pas d'une zone problématique. Mais qu'en est-il du code orange ?" Le porte-parole fait notamment référence à la situation à Lerida, en Catalogne, où les habitants sont de nouveau soumis à des mesures de confinement en raison d'une forte augmentation du nombre d'infections. "Il est logique que Lerida obtienne un code rouge, mais la région qui entoure la ville deviendra-t-elle immédiatement orange, même si la cause de l'augmentation du nombre de cas est connue ?" Le tour-opérateur Sunweb déplore également un manque de clarté. "Les Pays-Bas travaillent aussi avec un code couleurs mais sa signification est claire", souligne le porte-parole Tim Van den Bergh. "Le code orange correspond à un avis de voyage négatif", estime-t-il, ajoutant que Sunweb n'autorisera pas la poursuite des voyages dans des zones considérées à risque. "Si les voyageurs sont contraints à être placés en quarantaine, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ou que les plages ou les bars sont fermés, nous demanderons à nos clients de modifier leur réservation ou de chercher une alternative", assure M. Van den Bergh. (Belga)