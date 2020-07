Un été 100% belge: partir dans un gîte tout près de chez soi, une autre idée des vacances

Après le coronavirus, quel lieu de villégiature pour les Belges ? Ils sont nombreux à avoir décidé de partir… en Belgique. La Wallonie est une terre de gîtes et chambres d’hôtes : il en existe plus d’un millier, et depuis peu, ils sont pris d’assaut par de nouveaux clients.

"Le programme de la journée d'aujourd'hui, c'est détente, jeux, et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est comme hier et avant-hier", raconte Pia Callewaert, locataire d'un gîte avec quelques amis à Melen, dans la commune de Soumagne, en province de Liège. "Les vacances commencent, on en profite. Pourquoi aller loin quand on a tout à portée de main finalement".

Ces 3 couples de copains ont tout ce qu’il faut à portée de main et prennent du bon temps dans ce gîte bien équipé. "Barbecue pour ce soir, courses avant, spike ball, jaccuzzi" : Pia décrit le programme de leur journée.

Le propriétaire du gîte, Sébastien Taeter, propose en effet à ses hôtes un jacuzzi. "On leur met à disposition des peignoirs, des sandales, et ils viennent dedans tout le temps. Ici, on met aussi à disposition des clients une quinzaine de vélos, pour toutes les tailles", explique-t-il.

Il y a un millier de gîtes et chambres d’hôtes en Wallonie. Cette année, les propriétaires devraient voir débarquer de nouveaux clients… venant parfois de plus près que les années précédentes.