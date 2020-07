Bachelot espère organiser les "états généraux des festivals" à Avignon

La nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, souhaite organiser rapidement des "états généraux des festivals" à Avignon, avec Olivier Py, l'actuel directeur du festival, annulé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

"Mon premier chantier, c'est d'abord d'organiser des états généraux des festivals", et "j'espère bien les organiser à Avignon", a déclaré Roselyne Bachelot dans un entretien diffusé mercredi sur le site de Télérama.

Lors de sa passation avec Franck Riester lundi, elle avait souligné "l'urgence absolue d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture" après la pandémie.

Elle affirme avoir vu le directeur du festival de théâtre, Olivier Py, "qui est d'accord pour qu'on travaille sur le sujet", en précisant "souhaiter" que ce dernier reste en fonctions.

"Je veux lancer ça très très vite parce qu'il faut travailler au modèle culturel, économique et social des festivals. On ne peut pas se dire seulement +on va sortir de la crise, on va donner des sous, on va donner des aides+ - il le faut, c'est une condition de base, mais il faut aller plus loin", a poursuivi Mme Bachelot.

Avec près de 1.500 spectacles, plus de 1.000 compagnies et des milliers de professionnels, le festival d'Avignon constitue le plus grand marché du spectacle vivant en France: près de 20% des achats de pièces dans l'Hexagone y sont réalisés.