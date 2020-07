Vacances à l'étranger: "Fort possible que de nouvelles zones rouges et oranges apparaissent dans les prochaines 24h" (vidéo)

Les voyageurs belges savent enfin quelles sont les régions classées "rouge" par le ministère des Affaires étrangères. Autrement dit, celles vers lesquelles tout voyage est "interdit", et dont le retour implique une mise en quarantaine obligatoire.

A l'heure où nous écrivons ces lignes (9 juillet 2020 à 21h05, ndlr), dans le sens des retours, les zones qui impliquent une quarantaine sont Lleida (en Catalogne dans le nord-est de l'Espagne), A Marina (en Galice dans le nord-ouest de l'Espagne) et Lisbonne au Portugal. Mais le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, a rappelé que cette liste était susceptible d’être modifiée de façon imminente. "Une première version a été mise en ligne aujourd’hui. Il y a encore pas mal de précisions et probablement de modifications qui vont y être apportées, a-t-il indiqué en direct dans le RTLINFO 19H. Cela veut dire qu’il n’y a pas encore toutes les zones : vous avez remarqué qu’il n’y a pas encore de zone orange (dans le sens des retours, ndlr), qu’il y a très peu de zones rouges. Il est donc fort possible que des zones rouges ou oranges s’ajoutent dans les 24 ou 48 heures".

"Des pays entiers pourraient être classés rouges ou oranges. Je ne peux pas vous dire lesquels pour l’instant parce qu’on est en train d’affiner les données. C’est très difficile de faire cela en quelques heures. Il faut être sûr de ce que l’on dit et cela met plus de temps qu’une nuit. J’espère qu’elle sera demain ou samedi. A mon avis, cette liste ne sera pas là cette nuit".