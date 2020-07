Prévisions météo: un dernier jour de pluie avant le RETOUR du soleil

Durant les prochaines 24 heures, une dépression sur les Pays-Bas et l'ouest de l'Allemagne transitera vers les Pays baltes, en se creusant un peu, et sera d'abord à l'origine des courants de sud-ouest à ouest humides et légèrement perturbés. Dans le courant de la journée, une perturbation traversera notre pays à partir du nord-ouest. Il sera suivi d'air maritime polaire plus frais et légèrement instable par le nord-ouest. Ce week-end, un anticyclone en provenance de l'océan Atlantique s'approchera de nos régions et conduira à une amélioration progressive de notre temps.

Aujourd'hui, le ciel sera d'abord très nuageux avec parfois quelques faibles pluies. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra variable à très nuageux avec des averses. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, virant ensuite au secteur nord-ouest. A la côte, le vent assez fort de nord diminuera en cours de journée.

Ce soir, quelques averses seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse tandis que le reste du pays connaîtra des éclaircies devenant plus larges. Cette nuit, le temps sera sec partout, avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de la brume ou un banc de brouillard pourra se former dans les vallées. Les minima seront compris ente 5 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés à la côte. Le vent modéré de nord-nord-ouest deviendra faible de direction variable.

Quid du week-end ?

Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux; ceux-ci pourraient encore laisser échapper l'une ou l'autre ondée locale mais le temps restera le plus souvent sec. Les nuages seront plus nombreux en Ardenne, et le soleil plus généreux au littoral. Les maxima seront compris entre 16 et 18 degrés en Ardenne, et entre 18 et 22 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de nord-ouest.

Ce dimanche, le temps sera calme, sec et généralement ensoleillé avec des maxima de 17 à 20 degrés en Ardenne, et de 20 à 23 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord à nord-est.

Lundi, le temps sera sec et (assez) ensoleillé avec assez bien de voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés sous un vent généralement faible de direction variable.