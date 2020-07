Météo - La semaine se termine avec un temps variable avant un week-end plus sec

(Belga) La semaine va se terminer avec un ciel nuageux, voire très nuageux, et un risque d'averses, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 16°C en Hautes-Fagnes et 21°C dans l'extrême sud du pays. Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, virant ensuite au secteur nord-ouest. A la côte, le vent assez fort de nord diminuera en cours de journée.

Dans le courant de la soirée et de la nuit de vendredi à samedi, quelques averses seront toujours possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, les éclaircies seront plus larges. En cours de nuit, les éclaircies devraient être généralisées. On pourrait toutefois retrouver de la brume ou un banc de brouillard dans les vallées au sud du sillon Sambre et Meuse. Le thermomètre devrait afficher 5°C en Hautes-Fagnes et 12°C à la côte. Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Une petite ondée locale n'est pas à exclure mais le temps devrait rester majoritairement sec. Les nuages seront plus nombreux en Ardenne tandis que le ciel sera davantage dégagé au littoral. Le mercure devrait grimper jusqu'à 18°C en Ardenne et se situera entre 18 et 22°C ailleurs. Dimanche, le temps sera calme, sec et généralement ensoleillé avec des maxima compris entre 17 et 20°C en Ardenne et entre 20 et 23°C ailleurs. Le début de semaine prochaine devrait être sec et ensoleillé avec des températures plus agréables (20 à 25°C) avant l'arrivée d'une nouvelle zone d'air plus humide et instable. (Belga)