Coronavirus - Australie: Melbourne exige le port du masque face à un nouveau record d'infections

(Belga) L'Etat fédéral australien du Victoria a enregistré un record journalier de 288 nouveaux cas de coronavirus, a communiqué le Premier ministre régional, Daniel Andrews vendredi, alors que des mesures de confinement sévères ont été réinstaurées à Melbourne. Le port du masque est désormais demandé dans la capitale de l'Etat, seconde ville du pays avec ses 5 millions d'habitants.

Sur les 288 nouveaux diagnostics au Victoria, seuls 26 sont liés à des cas connus, les autres font l'objet d'un traçage. "C'est un chiffre qui n'est pas bon et qui pourrait encore augmenter dans les jours à venir", a commenté le chef médical de l'Etat du Victoria, Brett Sutton, alors que les effets du retour au confinement ne devraient être constatés que d'ici deux semaines. Les habitants de Melbourne observent en effet vendredi leur seconde journée de la nouvelle phase de "lock down" imposée pour les six prochaines semaines. Les autorités ont aussi demandé que les Melbourniens portent un masque quand ils ne peuvent pas respecter la distance sociale, bien que la mesure n'est pas rendue obligatoire. Le nouveau bilan communiqué par le Victoria est le nombre le plus élevé de cas détectés en 24h00 par un Etat australien depuis le début de la pandémie. Pour circonscrire la propagation de cette reprise de l'épidémie dans l'île-continent, l'Etat du Victoria est isolé du reste du pays, les frontières des autres Etats étant fermées à ses ressortissants. Soldats et policiers sont disposés aux check points pour contrôler les franchissements de ces frontières intérieures. L'Australie, pays de 25 millions d'habitants, a enregistré plus de 9.000 cas confirmés de Covid-19 depuis fin janvier, dont 106 cas se sont avérés mortels. (Belga)