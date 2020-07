Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

La moyenne de nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur sept jours s'établit à 84, un chiffre en légère hausse par rapport aux sept jours précédents (+1%), selon les données actualisées vendredi de l'Institut de santé publique Sciensano. Plus tôt dans la journée, le site de Sciensano avait indiqué une baisse de 4% avant de remettre à jour son tableau de bord.



La moyenne du nombre de décès est, elle, en baisse avec 3,1 décès sur les sept derniers jours (-24%). Depuis le début de l'épidémie en Belgique, on estime que 9.781 personnes sont décédées du Covid, bien que tous les cas n'ont pas été confirmés. La moyenne du nombre d'hospitalisations est aussi en baisse (2,7, soit -17%). A la date du 9 juillet, 160 lits d'hôpital étaient encore occupés (-14%) et 36 aux soins intensifs (+3%). Au total, 62.357 personnes ont été infectées par le virus en Belgique: 35.125 cas (56%) en Flandre, 19.631 cas (31%) en Wallonie, et 6.541 cas (10%) à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 1.060 cas (2%). Au cours des 14 derniers jours, il y a eu 10,2 nouvelles infections pour 100.000 habitants.