Les voitures de Google Street View de retour sur les routes belges

(Belga) Les véhicules de Google Street View circuleront à travers la Belgique durant les trois prochains mois, indique vendredi la filiale belge du géant technologique américain, confirmant une information de la VRT. Les images seront mises en ligne à la fin de cette année.

Le service Street View, une fonction de Google Maps qui permet de faire des promenades virtuelles dans les rues du monde, a été lancé en 2007 et la Belgique a été parcourue une première fois en 2009. Les six voitures de Street View commencent leur périple sur les routes belges à partir de ce vendredi afin d'actualiser les images existantes, qui datent de 2017. "Nous faisons régulièrement des mises à jour dans les 87 pays où nous sommes actifs", explique Michiel Sallaets, porte-parole de Google Belgique. "Le monde n'est pas figé, il y a constamment des bâtiments, des restaurants, etc. qui s'ajoutent." Les véhicules sillonneront le pays pendant trois mois environ, jusqu'à début octobre. Ils vont photographier les 150.000 kilomètres de voies publiques. Ensuite, les images seront retravaillées et les plaques d'immatriculation ainsi que les visages seront floutés. Les clichés seront mis en ligne pour la fin de l'année ou début 2021. (Belga)