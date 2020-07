Coronavirus - Le masque également obligatoire dans les casinos et les bâtiments de justice

(Belga) Le port du masque sera également obligatoire à partir de demain/samedi dans les casinos et salles de jeux automatiques, ainsi que dans les parties accessibles au public des bâtiments de justice, selon une modification de l'arrêté ministériel du 30 juin portant sur les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, publiée vendredi.

Le comité de concertation, qui rassemble le gouvernement fédéral et les entités fédérées, avait décidé jeudi soir d'imposer le port du masque à partir du 11 juillet dans plusieurs lieux publics. Étaient cités les magasins et les centres commerciaux, les cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et les bibliothèques. On apprend dans la modification de l'arrêté ministériel, communiquée vendredi soir par le cabinet du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem, que les casinos, les salles de jeux automatiques et les bâtiments de justice, du moins dans les parties accessibles au public, sont également soumises à cette obligation. "Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé", précise l'arrêté. Ces mesures sont d'application dès demain/samedi. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés. (Belga)