Coronavirus - Le Brésil franchit le cap des 70.000 morts

(Belga) Le Brésil a dépassé le cap des 70.000 morts du coronavirus après avoir enregistré vendredi 1.214 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Le plus grand pays d'Amérique latine déplore au total 70.398 morts du Covid-19 et plus d'1,8 million de contaminations avec 45.048 nouveaux cas en une seule journée, selon ces données qui sont considérées largement sous-estimées par la communauté scientifique. Ces chiffres n'augurent pas d'une inflexion rapide de la courbe de la pandémie dans le pays de 212 millions d'habitants, qui enregistre le plus de cas de contaminations et de décès au monde derrière les Etats-Unis. L'Etat de Sao Paulo (sud-est) est de loin le plus touché avec 17.442 décès (pour près de 360.000 cas confirmés), devant celui de Rio de Janeiro (sud-est également), qui déplore 11.280 décès pour près de 130.000 contaminations. Ceci n'a pas empêché ces deux Etats de mettre en oeuvre récemment un retour progressif à la normale, avec la réouverture des cafés, bars, restaurants et magasins. Le président Jair Bolsonaro, 65 ans, a lui-même a été rattrapé par le virus. Depuis l'annonce de sa contamination mardi, il assure se sentir "très bien" grâce à la prise d'hydroxychloroquine, dont les effets bénéfiques sont pourtant loin d'avoir été prouvés de manière incontestable. (Belga)