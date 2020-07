Jan Jambon prêt pour le confédéralisme: "Il faut préparer le transfert de compétences vers les Régions"

Au nord du pays, la fête de la Communauté flamande est célébrée aujourd'hui. Coronavirus oblige, il n'y a pas de grandes festivités ouvertes au public, mais quand même des déclarations, dont cette proposition du ministre-président flamand à propos des négociations fédérales dans la presse flamande le nationaliste Jan Jambon suggère d'avoir deux ministres francophones et flamands à la tête de certains ministères.

Ce matin, 11 juillet, en ce jour de festivités pour la communauté flamande, le ministre-président flamand Jan Jambon n' hésite pas à rappeler ses fondamentaux avec pour objectif le confédéralisme.



"Il faut préparer le transfert de certaines compétences vers les Régions. Je pense que cela doit se passer, j'en suis même convaincu. Nous avons maintenant déjà eu quatre formations pour former un gouvernement qui ont pris du temps, très longtemps. On doit aller vers un autre modèle", a expliqué Jan Jambon.



Un autre modèle mais pas question pour autant d'augmenter le nombre de ministres. "Le gouvernement fédéral compte 15 ministres. Je ne veux pas augmenter ce nombre. On parle de répartir les compétences. Il est parfaitement possible d'avoir un ministre de l'Emploi qui rédige une note gouvernementale pour les néerlandophones d'une part et les francophones d'autre part", a-t-il ajouté.



C'est également une occasion de rappeler que les souhaits des socialistes francophones divergent avec ceux des nationalistes flamands. "Je pense que le PS doit faire une politique de travail en Wallonie comme on le ferait en Flandre, je ne pense pas que cela les intéresserait. La Wallonie vote à gauche et choisit un autre modèle que la Flandre", a précisé le ministre-président flamand.



Pour ce jour de festivités, la Première ministre s'est aussi prononcée sur cette proposition. "Je ne pense pas que ce soit nécessaire et je ne le mettrai personnellement pas sur la table", a répondu Sophie Wilmès. Les prochaines négociations pour former un gouvernement risquent donc d' être encore plus compliquées.