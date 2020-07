Météo - Un temps sec et ensoleillé pour terminer le week-end et débuter la semaine

(Belga) Ce dimanche et lundi, le temps sera sec et ensoleillé avec graduellement aussi quelques nuages cumuliformes. Il fera aussi plus doux avec environ 23 degrés lundi, et jusqu'à 25 localement. Mardi, l'Institut royal météorologique prévoit le retour des pluies ou des averses à partir de l'ouest et des maxima jusqu'à 21 degrés. Mercredi, le temps restera variable avant qu'il ne fasse à nouveau plus sec.

Le temps sera d'abord ensoleillé ce dimanche. Dans le courant de la journée, quelques nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré, et modéré à la côte. Ce soir et cette nuit, il fera toujours calme, sec et peu nuageux, avec parfois des voiles d'altitude. Il y aura localement un risque de quelques brumes ou un banc de brouillard. Les minima seront compris entre 5 et 12 degrés, sous un vent faible. Lundi, le temps restera calme et assez ensoleillé. Dans le courant de la journée, quelques nuages cumuliformes pourraient se développer. Les maxima se situeront entre 20 et 22 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et atteindront jusqu'à 25 degrés en Gaume. Le vent sera faible. (Belga)