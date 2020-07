A Antibes, le "Quai des milliardaires" en rade avec l'épidémie

"C'est une autre planète": au port d'Antibes, perle de la Côte d'Azur pour le super-yachting, d'énormes bateaux bardés de technologie, astiqués 24h/24, sont amarrés au "Quai des milliardaires". La crise semble lointaine, mais cette enclave du luxe n'a pas échappé aux conséquences du Covid-19.

Contrecoup de la pandémie: il manque des bateaux et certains sont bloqués à quai, laissant en rade des centaines de membres d'équipage, anglo-saxons la plupart, venant normalement en mars s'employer comme steward, cuisinier ou autre.

"A la même époque, ce quai est généralement plein à 90-95%. Or, là, tel qu'il est aujourd'hui, il est à 65% d'occupation", explique Jacque Lesieur, directeur général de la SAS Vauban 21 et directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur.

Le port, avec ses 18 postes de super-yachting accueillant des bateaux mesurant jusqu'à 160 mètres de long, devrait perdre un quart de son chiffre d'affaires cette année, soit 5 millions d'euros.

Sans hypothéquer le projet de modernisation pharaonique du port au budget de 135 millions d'euros mené en partenariat avec la technopole de Sophia-Antipolis, le coup est très sévère.

"Avec la pandémie, de nombreux bateaux hivernant dans les Caraïbes ou en Floride qui auraient dû faire la traversée ou être déchargés, ne sont pas venus pour faire leur saison ici" sur la Côte d'Azur, constate Laurent Monsaingeon du Comité européen pour le Yachting professionnel (ECPY).

"En plus, se pose la question de l'arrivée des clients qui n'ont pas les moyens aériens ou les autorisations sanitaires pour venir. On vient ainsi d'apprendre qu'il ne faut pas compter sur les clients américains, russes, asiatiques, ni sur les Brésiliens", ajoute-t-il.

Recherché pour sa profondeur et sa confidentialité bien différente de la baie de Saint-Tropez où la clientèle préfère s'afficher en mode vedette et glamour, le port d'Antibes est le premier port européen de yachting en tonnage.

- Ruissellement -

Longtemps offert aux regards des curieux qui venaient admirer les monstres flottants à l'amarre où l'escapade en mer peut coûter jusqu'à 200.000 euros la semaine, le "Quai des milliardaires", de son vrai nom le quai Camille Rayon, est fermé au public depuis 2017.

La légende veut qu'il ait été construit pour l'ancien roi Fahd d'Arabie Saoudite auquel le port espérait vendre l'anneau n°1.

Le monarque n'y séjournera en fait que deux semaines en 1986. En revanche, le flamboyant homme d'affaires saoudien Adnan Mohammed Khashoggi y installa le "Nabila", le plus long yacht privé du monde au moment de sa construction.

Carte postale de la super-richesse, le port Vauban illustre la fameuse théorie libérale du ruissellement voulant que l'argent des plus aisés, ici historiquement de grandes familles du Moyen-Orient, puis des Russes et aujourd'hui de plus en plus de capitaines d'industrie, profite à tous, en étant réinjectés dans l'économie.

A Antibes, il crée des emplois pour des membres d'équipage venus de tout le Commonwealth (seuls 2% de Français maîtrisant parfaitement l'anglais et des critères de savoir-être réussissent l'embauche) et est un filon en or pour les commerces, services de blanchisserie, traiteurs, fleuristes, ingénierie portuaire, prof de gym, de plongée, etc.

"C'est une saison plus que noire, ça s'est arrêté à 100%. Ca reprend ces jours-ci (...) Mais c'est mal tombé puisque le mois de mars est le plus fort moment du recrutement. Environ 6 à 7.000 personnes viennent à Antibes pour embarquer car ils ont déjà des contrats établis, des contrats saisonniers ou pour une simple traversée", observe Guy Grognet, président de l'association Antibes International Yachting Academy.

Le port Vauban est aussi complémentaire d'une autre plaque tournante du super-yachting: Monaco, où se tient chaque année en septembre le salon le plus important du secteur, avec Miami en Floride. Six cents exposants, 38.000 visiteurs, l'édition 2020 du Monaco Yacht Show vient cependant d'être annulée. Impossible de faire venir tout le monde.