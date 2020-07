Un été 100% belge: manger local et bio chez Maxime Colin, chef d'un restaurant gastronomique (vidéo)

Depuis son enfance, Maxime Colin voulait être cuisinier. Aujourd'hui, à 32 ans, il est chef de son restaurant gastronomique à Crainhem, près de Bruxelles.

"C'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais", a-t-il confié à nos journalistes Mélanie Renda et Thomas Kinet. "Chaque jour est complètement différent, on se remet tous les jours en question. Le but, ce n'est pas de toujours mettre la même chose devant les clients et puis en plus nous ça nous ennuie ça". "Ce sont des challenges de découvrir certaines choses pour les associer. C'est ça un petit peu la restauration".

Son inspiration, il la tire de son personnel. "Je la tire de mon équipe, oui. J'ai été habitué à des maisons classiques mais les jeunes de 20 ans maintenant sont dans cet esprit local, bio. On veut revenir au produit principal".

Avant tout, c'est la passion qui l'anime et lui permet de se lever tous les matins pour aller "travailler". "C'est un métier vraiment compliqué. Si on n'aime pas ce qu'on fait, alors c'est se mettre une balle dans le pied. Mais si un client repart avec un sourire en banane en me disant 'merci' et en me serrant la main, mon travail est fait".