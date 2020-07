Violente collision entre une voiture et des motos à trois roues à Wanze: une des victimes a perdu une jambe

Un accident de circulation entre une voiture et deux motos s'est produit à Wanze dimanche en début de soirée, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco.

Aux alentours de 18h40, une voiture et deux motos de type Can-Am (véhicules à trois roues) sont entrées en collision chaussée de Tirlemont. Selon les premiers éléments, la voiture et les deux autres véhicules se sont percutés de face. Un père et son fils ont été blessés lors de cette collision. Le père a subi plusieurs traumatismes alors que son fils est grièvement touché et a perdu une jambe, précisent les secours. La maman, présente sur l'une des motos, est quant à elle sous le choc.

Les personnes ont été emmenées à l'hôpital. Les pompiers de la zone de secours Nage (Namur-Gembloux), de la Croix-Rouge et d'Amay sont venus en renfort. La zone de police Meuse-Hesbaye s'est également rendue sur les lieux de l'accident pour mettre en place une déviation et permettre aux secours d'agir. À 20h40, la chaussée était toujours fermée à la circulation. Le parquet de Liège a été avisé des faits.