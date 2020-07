Levez les yeux tout ce mois de juillet: il vous faudrait 90 vies pour revoir la comète Neowise

La comète Neowise est observable tout ce mois de juillet depuis la Belgique. Comme une boule de feu qui traverse la nuit, elle est particulièrement brillante et vient tout juste d’être découverte le 27 mars dernier.

En effet, la dernière fois que les humains ont pu l’observer, les télescopes n’existaient pas encore. On construisait tout juste la dernière des trois pyramides de Gizeh. C’était il y a 4500 ans. Et pour la revoir, il faudra "attendre" encore plus longtemps. Son passage près de notre soleil devrait dévier sa trajectoire et la faire revenir seulement dans … 6800 ans !

La comète porte le nom du télescope qui l’a repérée : le téléscope spatial Neowise. Son nom scientifique est C/2020 F3.

Elle est particulièrement visible peu avant l’aube, en regardant vers le nord-est, bas sur l’horizon. Elle passera au plus proche de la Terre le 23 juillet.

Outre ces photos que Pascal Bernaerts a prise à Elsenborn et qu’il nous a envoyées via Alertez-nous, la comète a été photographiée un peu partout en France, en Italie ou encore en Suisse.