Votre employeur peut-il vous mettre en quarantaine forcée à votre retour de vacances? Oui si…

Les vacances d'été sont déjà bien chamboulées, mais vous devez aussi faire attention en vue de votre retour au travail.

Votre employeur ne peut pas vous obliger à dire où vous partez en vacances. Il ne peut pas non plus vous interdire de partir dans tel ou tel pays. Car le lien de subordination qui lie l'employeur à son employé ne couvre que le temps de travail.

Mais peut-il vous mettre en quarantaine forcée à votre retour ?

- NON si vous revenez d'une zone considérée comme non risquée et que la décision se fait de manière unilatérale.

- OUI si vous revenez d'une zone à risques et si cela est fait pour garantir la sécurité dans l'entreprise. "L’employeur a une obligation de veiller au bien-être de ses travailleurs et si un travailleur présente des risques de contaminer ses collègues, l’employeur pourrait lui demander de prendre des mesures et de se mettre à l’écart sur son lieu de travail, voire de le mettre en télétravail pour quelques jours de manière à pouvoir vérifier si le travailleur a été contaminé ou pas", explique Jean-Luc Vannieuwenhuysen, conseiller juridique pour SD WORX, au micro d’Hanan Harrouch.

Pour rappel, pour un retour de zone rouge, vous devrez respecter une quarantaine et des dépistages obligatoires. Pour les zones oranges, quarantaine et dépistage obligatoire sont vivement conseillés. Voici la liste des régions concernées.

Attention si vous êtes au chômage temporaire : vous ne pouvez pas partir à l'étranger durant vos jours de chômage, car vous pouvez toujours être rappelé au travail.

Dans le même sens, l'employeur ne peut pas utiliser des jours de chômage temporaire pour remplacer des jours de vacances ou pour couvrir une période de vacances : car la finalité de ces deux "suspensions de contrat" est différente.