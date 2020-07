Les balades de l'été - VALLÉE DE LA HOËGNE: remonter le torrent dans les sous bois, profiter de la fraîcheur

Les balades de l'été nous emmènent à Sart dans la vallée de la Hoëgne, ce matin en province de Liège. Cet affluent de la Vesdre est le cours d'eau le plus connu du plateau des Hautes-Fagnes. Une promenade de 10 kilomètres dans les sous-bois le long de l'eau. Une vraie immersion dans la nature et le calme, loin de l'agitation des villes. On passe le portique qui marque le début de la balade. On remonte la Hoëgne à partir du pont de Bailey jusqu'au pont du Centenaire. Des cascades se succèdent dans les sous-bois. "On va serpenter d'un côté à l'autre du torrent sur des petits ponts.

La balade sur ce chemin bucolique ne présente aucun danger et peut se faire en famille, elle constitue une promenade idéale pour celles et ceux qui cherchent la fraîcheur par forte chaleur", raconte Christian Desart, guide nature. Cette vallée encaissée est remplie d'arbres et on est donc à l'abri de leur feuillage qui accroit la fraîcheur déjà apportée par l'eau.

Données GPS N50° 30’27.8” E005 57’ 37.3”