Wallonie: désormais si votre pétition recueille au moins 1000 signatures, vous aurez le droit d'être entendu au Parlement

Le Parlement wallon a adopté aujourd'hui le droit pour l'auteur d'une pétition ayant récolté au moins 1000 signatures d'être entendu par les députés. Le premier signataire ou une personne de son choix sera auditionné par une commission au cours de laquelle il pourra répondre aux questions des députés et expliquer les raisons de la pétition. C'est donc l'occasion d'un premier débat entre le citoyen et les élus. Ce droit sera accessible dès l'âge de 16 ans. "Nous nous réjouissons de cette avancée, qui est un pas vers une démocratie plus participative, vers une plus grande participation citoyenne dans la prise de décision politique" a déclaré Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie.