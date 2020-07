Plusieurs coupures de courant constatées en provinces de Hainaut et Luxembourg

(Belga) Ores, gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz en Wallonie, fait état de plusieurs coupures de courant en provinces de Hainaut et Luxembourg, à l'ouest du pays, dans la nuit de lundi à mardi.

De multiples pannes et interruptions sont répertoriées sur la carte interactive du site internet du gestionnaire Ores. La majeure partie de ces perturbations se situent dans la région du Borinage en province de Hainaut et aux alentours de Saint-Hubert et Bertrix en province du Luxembourg. (Belga)