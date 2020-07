Comment l'équipage d'un bateau testé négatif au coronavirus à l'embarcation peut après 35 jours passés en mer être POSITIF?

L'Argentine cherche à résoudre ce qui s'apparente à une énigme: 57 marins ont été contaminés au nouveau coronavirus alors qu'ils venaient de passer 35 jours en mer et que l'intégralité de l'équipage avait été testé négatif avant de partir.

Le bateau de pêche Etchizen Maru est revenu au port après que certains de ses passagers ont présenté des symptômes typiques du Covid-19, a annoncé lundi le ministère de la Santé de la province argentine de la Terre de Feu (sud), indiquant que quelque 57 marins, sur 61 membres d'équipage, ont été diagnostiqués positifs au virus après avoir été soumis à un nouveau test. Or, les membres d'équipage avaient effectué 14 jours de quarantaine obligatoire dans un hôtel d'Ushuaia (sud) et avant cela, ils avaient subi des prélèvements dont les résultats s'étaient avérés négatifs, selon un communiqué du ministère. Deux d'entre eux ont été testés négatifs et deux autres attendent le résultat de leur test, a précisé le comité des opérations d'urgence de la province. Deux marins ont été hospitalisés, tandis que les autres ont pu rester à bord du bateau.

"Il est difficile d'établir comment cet équipage a été contaminé, sachant que durant 35 jours, ils n'ont eu aucun contact avec la terre ferme et que le ravitaillement s'est fait uniquement en sortant du port d'Ushuaïa", explique Alejandra Alfaro, directrice des Soins de santé primaires dans la Terre de Feu. Une équipe étudie "la chronologie des symptômes au sein de l'équipage pour établir la chronologie des contagions", a-t-elle indiqué. De l'avis du chef du service d'infectiologie de l'Hôpital Régional d'Ushuaïa, Leandro Ballatore, il s'agit d'un "cas qui échappe à toute description dans les publications, car une période d'incubation aussi longue n'a été décrite nulle part".

"Nous ne pouvons pas encore expliquer comment les symptômes sont apparus. C'est quelque chose de frappant, mais nous avons établi cinq hypothèses que nous devons finir d'évaluer afin d'établir ce qui s'est passé", a insisté l'expert en maladies infectieuses et membre du Comité opérationnel d'urgence de la province. L'équipage a été placé à l'isolement à bord du bateau, retourné au port d'Ushaïa. L'Argentine a dépassé dimanche les 100.000 cas, et le nombre de morts s'élève à 1.859. L'écrasante majorité des contaminations a lieu dans la région de Buenos Aires.