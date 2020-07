Prévisions météo: avant-goût d’automne avant un beau week-end estival

Mardi, une zone de pluie parfois accompagnée de quelques averses traversera le pays du littoral vers l'Ardenne, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). En fin de journée, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 16°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 18°C ou 19°C dans de nombreuses régions et 21°C en Gaume. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud­ ouest. Il s'orientera au nord­ ouest après le passage de la zone de pluie.

Dans la nuit, la nébulosité sera variable à abondante avec par endroits encore un peu de pluie ou l'une ou l'autre averse. Le temps deviendra parfois brumeux et quelques bancs de brouillard pourront se former de manière isolée. Les températures redescendront entre 9°C et 14°C. Le vent d'ouest à nord­ ouest faiblira.

Mercredi et jeudi, le temps restera variable et assez frais (15°C à 19°C) avec des averses.

Vendredi, la pluie s’arrêtera enfin, les éclaircies seront beaucoup plus présentes et les températures remonteront entre 17°C et 22°C.

Samedi, le soleil sera clairement de la partie avec encore moins de nuages et des températures entre 20°C et 25°C.

Dimanche, l’air nous parviendra de la mer et donnera des températures entre 20°C et 24°C, avec un très léger risque de pluies localisées.

Lundi, jour de « pont » pour certains, on oscillera entre 19°C et 23°C, avec de nouveau quelques nuages et un faible risque de pluie localisée.