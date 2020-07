Coronavirus - L'emploi dans le secteur de l'HORECA est loin d'avoir retrouvé son rythme de croisière

La situation est fragile pour les hôtels, restaurants et cafés du pays. L'emploi est loin d'avoir retrouvé son rythme de croisière: à peine 60 à 65%. Au pic de la crise sanitaire en avril, l'horeca tournait a 13% à peine de personnel. Aujourd'hui, un employé sur trois n'a pas retrouvé la totalité de son job. Résultat: il devient compliqué de faire carrière dans le métier. Mieux vaut avoir un plan B.

Christian Bouchat, secrétaire régional FGTB Horeca: "Avant, c'était le plein emploi, le travailleur était rare et il était à ce point rare, c'est un peu une métaphore, mais c'était comme un autostoppeur qui avait le choix entre différentes voitures et qui disaient: "Non, pas celle-là..." Ils avaient vraiment le choix d'aller où ils voulaient. Quand on formait au niveau du centre horeca à Bruxelles les demandeurs d'emploi, les patrons essayaient déjà de les débaucher, parce qu'ils avaient besoin d'eux tout de suite. Un des grands enjeux du secteur, cela va être avec les gens qui vont se retrouver au chômage de pouvoir leur redonner de l'expérience et de les reformer à d'autres métiers."