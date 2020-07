Emirats: report du lancement de la sonde "Espoir" vers Mars en raison d'une mauvaise météo

Les Emirats arabes unis ont annoncé le report du lancement de la sonde "Espoir" vers Mars, qui était programmé mardi à 20H51 GMT depuis un centre spatial au Japon, en raison d'une mauvaise météo.

"L'Agence spatiale des Emirats arabes unis et le centre spatial Mohammed ben Rachid, en collaboration avec Mitsubishi Heavy Industries, annoncent le report du lancement de la sonde "Espoir" en raison de (mauvaises) conditions météorologiques", indique un tweet du gouvernement émirati.

Le lancement à partir du centre spatial japonais de Tanegashima a été reprogrammé pour jeudi à 08H43 GMT, selon la même source.

Le programme émirati est l'un des trois projets en cours vers la planète rouge, aux côtés du Tianwen-1 de la Chine et Mars 2020 des Etats-Unis, qui profitent de la période où la Terre et Mars sont les plus proches: à peine 55 millions de kilomètres l'une de l'autre.

"Espoir" - "Al-Amal" en arabe ou "Hope" en anglais - devrait atteindre l'orbite de Mars d'ici février 2021, marquant le 50e anniversaire de l'unification des Emirats arabes unis, une fédération de sept membres dirigés par des cheikhs.

Une fois sur orbite, il fera le tour de la planète pendant toute une année martienne, soit 687 jours. La sonde devrait se détacher de la fusée de lancement environ une heure après le décollage.