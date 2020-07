Iran: un homme reconnu coupable d'espionnage pour la CIA a été exécuté

Téhéran a exécuté un Iranien reconnu coupable d'espionnage pour les États-Unis en vendant des informations sur le programme de missiles du pays, a indiqué mardi un porte-parole de la Justice, Gholamhossein Esmaïli.



Reza Asgari, un Iranien ayant travaillé pour la division aérospatiale du ministère de la Défense jusqu'à sa retraite il y a environ quatre ans, a été exécuté la semaine dernière, a déclaré M. Esmaïli, cité par le site officiel Mizan Online.



Il avait "travaillé au ministère pendant des années" et avait pris sa retraite au début de l'année iranienne de 1395 (mars 2016-17), a ajouté le porte-parole.



Asgari avait reçu d'importantes sommes d'argent de la part de Service de renseignement central des Etats-Unis (CIA) "après sa retraite en leur vendant les informations qu'il avait eues sur nos missiles".



"Il a été identifié, jugé et condamné à mort", a indiqué M. Esmaïli.



La peine de mort prononcée contre Mahmoud Moussavi Majd, un autre Iranien condamné en juin pour espionnage, devrait également être exécutée, a-t-il ajouté.



M. Majd a été accusé d'avoir fourni des informations aux Etats-Unis et à Israël sur les déplacements du général Qassem Soleimani, commandant de la Force Qods, l'unité d'élite chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, qui avait été tué début janvier dans une frappe de drone américain à Bagdad.



En représailles, la République islamique avait lancé des missiles contre des bases militaires irakiennes abritant des Américains, faisant d'importants dégâts matériels, selon Washington.



En février, Téhéran avait annoncé la condamnation à mort d'Amir Rahimpour, un autre Iranien reconnu coupable d'avoir "tenté de fournir (à la CIA) des informations sur le (programme) nucléaire" du pays.



L'Iran avait annoncé en juillet 2019 avoir arrêté 17 Iraniens dans le cadre du démantèlement d'un "réseau d'espions" de la CIA, et condamné à mort plusieurs d'entre eux.



Washington a qualifié de "totalement fausses" ces affirmations.