Comment laver et ranger son masque pour qu'il reste efficace?

Le port du masque se généralise. Le problème, c'est qu'avec le temps, on y fait de moins en moins attention. Plusieurs personnes ont réagi via le bouton Alertez-nous à propos de l'obligation du port du masque dans les centres commerciaux ou les magasins. Johanna a remarqué que plusieurs clients retiraient puis remettaient leur masque parfois à une dizaine de reprises sans se désinfecter les mains, alors que les clients touchent les vêtements ou tapent leur code sur le clavier du Bancontact. Il y a donc un risque et elle se demandait si cette mesure n'était pas plutôt contre productive.

Le virologue Yvan Van Lathem a répondu à cette question par deux conseils. D'abord, si vraiment vous devez retirer votre masque dans les centres commerciaux, il vous suffit soit de le placer dans votre poche mais en faisant bien attention de placer les élastique vers le haut. Vous pouvez ensuite le placer sur votre visage, mais toujours en ne touchant pas le tissu, en le tenant par les élastiques.

Et puis, son conseil principal, c'est de le garder du début à la fin c'est-à-dire de le mettre dans la voiture et de l'enlever à nouveau dans la voiture ou lorsque vous rentrez chez vous.

Comment laver ses masques ?

Cela fait partie des réflexes et des bonnes habitudes qu'on a un petit peu perdus avec la routine. Alors, il faut toujours laver son masque à l'eau et au savon à 60 degrés. C'est à cette température que se désactive le virus. Ensuite, il faut le sécher et là vous avez deux options : soit le sèche-cheveux ou alors le séchage naturel. Et vous placez ensuite votre masque dans une petite boîte que vous gardez à proximité puisque ces masques sont désormais devenus de véritables accessoires de notre quotidien.