Présidence de France TV: 8 candidats en lice, dont Jean-Paul Philippot

(Belga) Le CSA a reçu 12 candidatures pour la présidence de France Télévisions et a retenu huit postulants, dont l'administrateur-général de la RTBF, Jean-Paul Philippot. Parmi les candidats retenus, il y a aussi l'actuelle patronne de France TV Delphine Ernotte et l'ex-patron de RTL (France) Christopher Baldelli qui seront auditionnés lundi et mardi, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Jean-Paul Philippot sera auditionné le 20 juillet à 16h45. Les autres noms retenus sont ceux des journalistes Serge Cimino et Michel Goldstein, du conseiller numérique de La République en marche à l'Assemblée (LREM) Pierre-Etienne Pommier, de Serge Schick (ex-Radio France) et de Sandrine Roustan (qui travaille pour un groupe de médias chinois, Shanghai Media). Le CSA révélera au plus tard le vendredi 24 juillet le nom du candidat retenu. Les auditions se tiendront devant les membres du CSA à l'exception d'Hervé Godechot qui, en tant qu'ancien de France Télévisions, ne peut légalement pas participer au processus de nomination. Une première partie de l'audition, d'une durée maximale d'une heure, sera publique, puis une seconde partie (d'une heure maximum également) se déroulera à huis clos. Les projets stratégiques des candidats seront publiés par le CSA ce mercredi. (Belga)