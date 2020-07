"Une commission d'enquête reste toujours possible", assure la majorité wallonne

(Belga) "Il est toujours possible que la commission spéciale covid-19 mise en place au sein du parlement wallon se transforme en commission d'enquête", a affirmé, mercredi soir, le député Ecolo Manu Disabato alors que l'opposition régionale avait dénoncé plus tôt dans la journée "le refus catégorique de la majorité d'amender le texte prévoyant la mise en place de cette commission spéciale afin d'y intégrer la possibilité que celle-ci se transforme, le cas échéant, en commission d'enquête parlementaire".

"Il est faux de dire que l'on a refusé la possibilité que cette commission se mue en commission d'enquête. Si à un moment donné on voit que c'est nécessaire, on le fera mais à ce stade-ci, on fait confiance aux gens que nous allons inviter", a expliqué Manu Disabato. Pour la majorité, nul besoin de prévoir, dès le départ, une telle possibilité, qui reste toujours possible en cours de route, après un débat parlementaire. "Comme ça a été le cas pour la commission Publifin qui s'est muée en commission parlementaire après que certains témoins se furent moqués du parlement", a poursuivi le député écologiste. "L'objectif n'est pas de trouver des coupables mais de voir comment éviter que ça se reproduise", a renchéri le chef de groupe du MR, Jean-Paul Wahl. "Pour transformer une commission spéciale en commission d'enquête, il faut de toute façon un vote du parlement. Inscrire cette possibilité dès maintenant, c'est du pipeau", a-t-il affirmé. "La volonté de la majorité, c'est de faire toute la lumière sur ce qu'il s'est produit. Mais inscrire dès le départ la transformation de la commission spéciale en commission d'enquête, c'est aller trop loin; c'est tirer des conclusions avant même d'avoir entendu les témoins", a de son côté souligné André Frédéric, chef de file des socialistes au parlement wallon. La commission spéciale sera installée dès demain/jeudi après-midi. Ses travaux devraient débuter à la fin du mois d'août pour se terminer le 30 novembre.