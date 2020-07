Coronavirus - Plus de 150.000 morts dans la zone Amérique latine et Caraïbes

(Belga) L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi mercredi le seuil des 150.000 décès dus au Covid-19, dont presque la moitié ont été enregistrés au Brésil, selon un comptage de l'AFP effectué à partir de chiffres officiels.

La région, où 3.540.060 cas de contamination au coronavirus ont été répertoriés, est la deuxième la plus endeuillée par la pandémie, avec 151.022 morts, derrière l'Europe (203.793). Au Brésil, qui compte 212 millions d'habitants, le virus a coûté la vie à ce stade à 75.366 personnes et en a contaminé plus de 1,96 million. Le Mexique, 126 millions d'habitants, est le second pays de la zone le plus touché en termes de décès avec 36.327 victimes. Quant au Pérou, 32 millions d'habitants, il a recensé à ce jour 12.417 morts, le troisième bilan le plus élevé de la zone. (Belga)