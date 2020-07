Tueurs du Brabant: des fouilles en cours dans un champ à Grez-Doiceau

"À Grez-Doiceau, dans les champs entre Nethen et Pécrot, il y a la police et la protection civile, des grues et des containers chargés de terre. Cela me fait penser à des fouilles", nous écrit Patrick via le bouton orange Alertez-nous.

Renseignement pris auprès de la zone de police Ardennes brabançonnes, des fouilles sont bien en cours à cet endroit. Elles sont menées par la police fédérale avec le soutien de la protection civile. Selon nos informations, elles sont entreprises dans le cadre de l'enquête sur les Tueries du Brabant.

Plus d'informations à venir