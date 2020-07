Moto: la sanction contre Fabio Quartararo confirmée en appel

Le pilote de moto français Fabio Quartararo ne participera pas vendredi aux 20 premières minutes de la 1re séance d'essais libres du MotoGP d'Espagne, le premier de la saison, a annoncé jeudi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

Il lui est reproché d'avoir pris part à des essais privés avec une moto non conforme au règlement.

Cette décision avait été annoncée mercredi mais le pilote français et son équipe avaient fait appel. Celui-ci a donc été rejeté.

Lors d'une audition, l'équipe Yamaha-SRT du pilote français a expliqué que c'est elle qui avait commis l'erreur et non le pilote mais le panel a estimé que cela n'était pas une raison suffisante pour revenir sur sa décision initiale.

Le règlement du championnat MotoGP autorise les pilotes à participer à des essais privés en cours de saison uniquement sur des motos de série modifiées pour en améliorer la sécurité, afin d'éviter que ces séances soient utilisées pour développer les MotoGP.

Les commissaires de course ont estimé que lors d'un entraînement sur le circuit Paul-Ricard du Castellet dans le sud de la France les 18 et 19 juin, Quartararo avait utilisé du matériel non réglementaire "sans en avoir l'intention".

Le championnat du monde MotoGP doit débuter vendredi à Jerez (Andalousie) avec plusieurs mois de retard en raison de la pandémie de coronavirus. La 1re séance d'essais libre est prévue vendredi à partir de 09h55 et la course dimanche à partir de 14h00.