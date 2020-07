Kate Winslet honorée au Festival du film de Toronto en septembre

L'actrice britannique Kate Winslet se verra attribuer le "Tribute Actor Award" en septembre lors du prochain Festival international du film de Toronto (TIFF), ont annoncé jeudi les organisateurs.

La cérémonie se déroulera le 15 septembre de façon virtuelle à l'occasion de ce festival, le plus important du genre en Amérique du nord.

"La présence à l'écran de Kate, brillante et captivante, continue de fasciner, de distraire et d'inspirer le public comme les acteurs", a expliqué dans un communiqué Joana Vicente, directrice générale et coprésidente du TIFF.

De "Créatures célestes", qui l'a révélée très jeune, à "The Reader", en passant par son rôle inoubliable dans "Titanic", Kate Winslet joue "de façon aussi puissante et courageuse que les femmes qu'elle choisit d'incarner", souligne la responsable.

Oscar de la meilleure actrice en 2009 pour son rôle dans "The Reader", la Britannique de 44 ans est "l'une des meilleures actrices, et l'une des plus respectées, de sa génération", conclut Mme Vincente.

Les "Tribute Awards" récompensent comédiens, réalisateurs et autres professionnels du cinéma pour leur contribution exceptionnelle au septième art.

En raison de la pandémie de coronavirus, la 45e édition du TIFF se tiendra du 10 au 19 septembre dans une formule hybride mêlant événements en salle et sur internet.