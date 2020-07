Coronavirus - BILAN BELGE: voici les chiffres du jour

Le site de Sciensano a communiqué ce matin une partie des chiffres du jour : celui du nombre de nouveaux cas moyen sur les 7 derniers jours. La hausse est la plus importante depuis le début du nouveau système de comptage de Sciensano : +32% de nouvelles infections par rapport à la semaine dernière, avec 114,7 infections en moyenne par jour. Le total des cas confirmés passe à 63 238.

En chiffres journaliers, il y a eu 199 nouveaux cas par rapport à hier. On compte également 3 décès en plus et 12 personnes nouvellement hospitalisées. "Hospitalisations et décès ne changent pas significativement, mais le nombre de nouveaux cas change effectivement assez fortement, tant dans la moyenne de ces derniers jours que des cas diagnostiqués hier et avant-hier et ça c'est un signal un peu inquiétant", a analysé le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem dans le RTL INFO 8H sur Bel RTL.