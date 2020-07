Affaire Epstein: Ghislaine Maxwell est mariée et refuse de révéler l'identité de son époux

C’est une étrange révélation qui a été faite lors de la première audience de la Britannique Ghislaine Maxwell, accusée d’avoir joué les maquerelles pour le milliardaire new-yorkais Jeffrey Epstein dont elle était l’assistante et la petite-amie officielle.

Alors qu’elle a plaidé mardi non coupable de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution devant un juge fédéral de Manhattan qui a ordonné son maintien en détention, un détail de l’acte d’accusation a retenu toute l’attention des médias. Les procureurs américains ont révélé que Ghislaine Maxwell était mariée, mais qu'elle refuse de nommer qui est son époux.

L'avocate américaine Alison Moe, l'un des trois procureurs chargés de l'affaire, lors de l'audience de détention a évoqué ce statut officiel...inattendu, dénonçant un manque de transparence dans les dépositions de Maxwell et a demandé qui cosignerait ses documents si elle était libérée sous caution, affirmant que Maxwell "ne fait également aucune mention de la situation financière ou des actifs de son conjoint dont elle a refusé de fournir l'identité aux services préliminaires."

Son dernier petit-ami connu est Scott Borgerson, âgée de 43 ans et CEO de CargoMetrics. Son père interrogé par le tabloïd du Sun a révélé ne pas savoir si son fils était marié à Ghislaine.

Ce mariage secret pourrait être un moyen pour la Britannique de protéger une partie de sa fortune. Selon le FBI, l’ancienne assistante de Jeffrey Epstein possède plus de 17 millions de dollars répartis sur 15 comptes en banque différents.