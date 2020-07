Les bureaux de poste feront le pont lundi

(Belga) Les bureaux de poste seront fermés et le courrier classique ne sera pas distribué lundi, veille de la Fête nationale, a annoncé vendredi bpost dans un communiqué.

Lundi, la distribution des colis, journaux et périodiques sera en revanche assurée normalement. Les Points poste et Points colis seront accessibles conformément aux heures d'ouverture des commerces au sein desquels ils sont établis. Le lendemain, jour férié légal, il n'y aura pas de distribution des journaux, périodiques, lettres et colis, et tous les bureaux de poste seront fermés. Les Points poste et Points colis suivront les heures d'ouverture des magasins dans lesquels ils sont établis. Les distributeurs de colis restent quant à eux opérationnels. (Belga)