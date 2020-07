Coronavirus - BILAN MONDIAL: records battus aux Etats-Unis, à Tokyo et à Melbourne, reconfinement les week-end en Israël

Nouveaux bilans, tristes records battus, nouvelles mesures de reconfinement, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 585.750 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de contaminations confirmées (137.897 décès pour 3,5 millions de cas). Viennent ensuite le Brésil (75.366 morts), le Royaume-Uni (45.119), le Mexique (36.906) et l'Italie (35.017). Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est toujours en Belgique que la mortalité est la plus élevée (845 morts par million d'habitants, un chiffre à nuancer car notre pays a comptabilisé des milliers de décès en maisons de repos non testés au Covid, ndlr), devant le Royaume-Uni (665), l'Espagne (608) et l'Italie (579).

Un vaccin très prometteur

La bonne nouvelle du moment, c’est que le vaccin en cours de développement par l'Université d'Oxford offrirait le double niveau de protection recherché par les scientifiques, en générant à la fois des anticorps et des lymphocytes T, "cellules tueuses" contre l'infection, selon des médias britanniques. Les chercheurs espèrent être fixés sur l'efficacité du vaccin à l'automne.

Dans cette course aux vaccins, Londres a accusé Moscou d'être derrière des attaques de pirates informatiques contre des organisations britanniques, canadiennes et américaines pour s'emparer de leurs recherches, une accusation démentie par le Kremlin.

Encore un nouveau record de contaminations aux Etats-Unis

Les mauvaises nouvelles concernent les caps franchis dans de nombreux pays. Les Etats-Unis ont battu leur record quotidien de contaminations avec plus de 67.000 cas recensés, notamment dans le Sud et l'Ouest du pays. Depuis 10 jours, le nombre d'infections détectées toutes les 24 heures est compris entre 55.000 et 65.000, soit le double des chiffres enregistrés en avril quand le pays était en grande partie confiné. Les Etats-Unis avaient déjà battu la veille un record de nouveaux cas sur une journée. Selon les prévisions des modèles épidémiologiques, la situation devrait encore empirer.

La Floride est l'Etat américain qui détecte le plus de nouveaux cas chaque jour, devant la Californie et le Texas, dont les bilans quotidiens avoisinent les 10.000 cas. Devenue l'épicentre actuel de l'épidémie dans le pays, la Floride a connu jeudi, avec 156 décès, sa pire journée de la pandémie.

Malgré ce violent regain de l'épidémie dans le pays, où plus de la moitié des Etats affichent un nombre de contaminations détectées en hausse, un reconfinement ne semble pas à l'ordre du jour, même si bars et restaurants ont été refermés dans plusieurs régions.

A noter aussi que le gouverneur de l'Etat de Géorgie a porté plainte jeudi contre la maire de sa capitale, Atlanta, pour avoir notamment imposé le port du masque dans sa ville. En fin de semaine dernière, la maire démocrate d'Atlanta Keisha Lance Bottoms a décidé de suspendre le processus de déconfinement dans sa ville en imposant le port du masque et en annonçant la fermeture des commerces non-essentiels. Un abus de pouvoir selon le gouverneur républicain de Géorgie Bian Kemp, qui a porté plainte contre elle. "Cette plainte est au nom des entrepreneurs et de leurs salariés qui se battent pour survivre dans ces périodes difficiles", a déclaré le gouverneur sur Twitter.

Plus de 2 millions de contaminations au Brésil

Le Brésil a franchi jeudi le cap des deux millions de contaminations au nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé, le deuxième bilan le plus élevé du monde, derrière les Etats-Unis. Le plus grand pays latino-américain a enregistré 45.403 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total officiellement à 2.012.151 contaminations. Ces chiffres sont toutefois considérés comme largement inférieurs à la réalité par la communauté scientifique en raison de l'insuffisance de tests. Plus de quatre mois après le premier décès dû au Covid-19, le Brésil a encore enregistré au cours des dernières 24 heures un chiffre très élevé de décès, de 1.322, ce qui porte le total des morts du coronavirus à 76.688. Il s'agit là aussi du deuxième pire bilan au monde derrière celui des Etats-Unis, dans ce pays dont le chef de l'Etat, Jair Bolsonaro, a lui aussi été contaminé et se trouve en quarantaine.

L'Inde franchit le cap du million de cas

L'Inde a franchi vendredi le cap du million de cas déclarés de la maladie Covid-19, les autorités locales multipliant les restrictions sanitaires et reconfinements pour contenir la propagation de l'épidémie. Troisième nation au monde en nombre de contaminations recensées, après les Etats-Unis et le Brésil, le géant asiatique comptait vendredi 25.602 morts pour 1.003.832 cas confirmés depuis le début de la pandémie, selon des chiffres officiels publiés dans la matinée par le ministère de la Santé.

Tokyo bat le record d'infections quotidiennes pour la 4ème fois en 10 jours

La ville de Tokyo a enregistré 293 nouvelles contaminations au coronavirus vendredi, soit le décompte quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. C'est la quatrième fois en 10 jours que le record de nouvelles infections est battu. Le gouverneur Yuriko Koike a élevé l'alerte au coronavirus à son plus haut niveau mercredi, exhortant les 14 millions d'habitants de la capitale japonaise à restreindre leurs déplacements non-urgents et non-essentiels vers une autre préfecture. Le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe et de la ville de Tokyo sont sous le feu des critiques, pointés du doigt pour avoir échoué à imposer des mesures évitant une nouvelle vague du Covid-19. Le gouverneur a, lui, blâmé les quartiers de la vie nocturne et un théâtre pour le pic de contaminations. Au total, l'archipel nippon a enregistré 24.300 infections au coronavirus et mille décès, selon le ministère de la Santé.

Record nouveaux cas à Melbourne malgré le reconfinement

Melbourne, deuxième ville d'Australie, a fait état vendredi de plus de 400 nouveaux cas de coronavirus. Il s'agit d'un record depuis la fin mars, en dépit du reconfinement décidé il y a plus d'une semaine. Les autorités de l'État du Victoria (sud-est), dont Melbourne est la capitale, ont fait état de 423 nouveaux cas dans la métropole de cinq millions d'habitants, et de cinq autres dans les zones rurales de l'État. "Nous n'avons pas surmonté la crise, au contraire", a déclaré le responsable de la Santé dans l'État du Victoria, Brett Sutton. Alors que l'immense île-continent était plutôt parvenue à maîtriser auparavant l'épidémie, Melbourne connaît depuis mi-juin une résurgence de cas. Cette nouvelle vague a été imputée à des manquements aux règles dans les hôtels où les voyageurs revenant de l'étranger effectuaient leur quarantaine. Les cinq millions d'habitants de Melbourne et de ses banlieues ont reçu la semaine dernière l'ordre de rester confinés chez eux pendant six semaines après l'échec des mesures prises pour empêcher la propagation du virus. "Nous espérons que les chiffres se stabiliseront la semaine prochaine", a déclaré M. Sutton. Les autres États australiens ont tous fermé leurs frontières avec celui de Victoria pour empêcher la propagation du virus. De nombreux cas de transmission locale ont cependant été répertoriés à Sydney. Un foyer a été identifié dans un pub où s'était rendu un habitant de Melbourne contaminé. Au total, 42 cas ont été identifiés comme ayant un lien avec cet établissement. Les autorités de Sydney ont également fait état vendredi d'autres contaminations sans lien évident avec ce pub.

Les Philippines rouvriront leurs frontières malgré une hausse des cas

Les Philippines rouvriront leurs frontières aux étrangers en possession d'un visa à partir du 1er août, malgré une hausse des contaminations par le coronavirus dans l'archipel d'Asie du Sud-Est, a annoncé vendredi le gouvernement. Un groupe de travail gouvernemental sur le Covid-19 a décidé jeudi de lever l'interdiction qui pesait sur les voyages internationaux, près de cinq mois après la fermeture des frontières afin de freiner la propagation du coronavirus. L'entrée des personnes étrangères sur le territoire philippin est toutefois soumise à certaines conditions, a précisé le porte-parole présidentiel, Harry Roque. "Elles doivent être en possession d'un visa valide et existant au moment de leur arrivée, ce qui signifie qu'aucun nouveau visa d'entrée ne sera accepté." En outre, "les ressortissants étrangers doivent réserver à l'avance un établissement de quarantaine agréé, ainsi qu'un fournisseur de test pour le Covid-19". Cette décision intervient alors que quelque 250.000 habitants de Manille ont dû se reconfiner en début de semaine et que les experts sanitaires, se basant sur des projections à partir du taux actuel de reproduction du virus, craignent jusqu'à 80.000 contaminations d'ici la fin du mois de juillet.

Israël réimpose des restrictions durant les week-ends

Le gouvernement israélien a décidé de prendre, à partir de vendredi, des mesures "pour éviter un confinement général" en raison du nombre croissant de nouveaux cas de Covid-19 détectés chaque jour, annonçant la fermeture de certains lieux publics durant les week-ends. Du vendredi en début de soirée au dimanche matin et ce, jusqu'à nouvel ordre, les restaurants et salles de sport seront fermés, tout comme "les magasins, les centres commerciaux, les coiffeurs et salons de beauté, les bibliothèques, les zoos, les musées, les piscines, les attractions touristiques et les tramways", est-il indiqué dans un communiqué commun du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministère de la Santé. Vendredi correspond au début du congé hebdomadaire de shabbat et beaucoup de restaurants ferment à ce moment. Dimanche correspond au début de la semaine en Israël. Si aucune restriction de mouvement n'est prévue pour les personnes qui souhaitent sortir de chez elle, selon le communiqué, les plages seront toutefois fermées tous les week-ends à partir du 24 juillet. A partir de vendredi, les rassemblements sont également limités à 10 personnes dans les lieux clos et 20 dans les lieux en plein air, à l'exception des lieux de travail qui ont reçu une autorisation et des familles nucléaires, est-il précisé dans le texte. Le gouvernement israélien fait face à des critiques en raison de la résurgence de nouveaux cas après la levée des mesures de confinement.

Reprise de la croissance en Chine

La Chine renoue avec la croissance avec un bond du PIB de 3,2% au deuxième trimestre, après avoir enregistré son plus bas historique en début d'année. Le pays, où le virus est apparu en décembre, est le premier à avoir relancé son activité et apparaît à ce titre comme un baromètre pour la reprise espérée de l'économie mondiale.

Masque obligatoire plus tôt que prévu en France

Le Premier ministre Jean Castex a avancé à la semaine prochaine l'obligation de porter un masque dans tous les lieux clos ouverts au public, en particulier les commerces. Cette obligation devait être effective à partir du 1er août mais l'apparition de signaux de reprises de l'épidémie pousse l'exécutif à en accélérer l'application.

L'Italie passe les 35.000 morts

L'Italie a franchi jeudi la barre des 35.000 décès dus du Covid-19, avec 20 morts de plus au cours des dernières 24 heures, a annoncé la Protection civile. Le bilan s'élevait jeudi soir à 35.017 morts, dont 16.775 en Lombardie, la région du Nord qui fut la première et la plus sévèrement touchée. L'Italie, cinquième pays le plus touché au monde par la pandémie, enregistrait officiellement jeudi 243.736 contaminations depuis la détection des premiers cas fin février, 230 de plus que mercredi, selon la protection civile. Actuellement, 750 personnes infectées sont encore hospitalisées, dont 53 en unité de soins intensifs.

Confinements locaux autorisés en Allemagne

Face au risque de deuxième vague du virus, l'Allemagne, relativement épargnée jusqu'ici, va autoriser des mesures de confinement renforcées au niveau local. Avec ce nouvel arsenal, les autorités pourront instaurer des "interdictions de sortie" dans des zones géographiques limitées.

En Angleterre, le reconfinement de la ville de Leicester va être partiellement allégé.

FMI: le monde "n'est pas tiré d'affaire"

La crise économique provoquée par la pandémie est entrée dans une nouvelle phase, mais le monde "n'est pas tiré d'affaire", affirme la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. Elle enjoint les gouvernements à poursuivre les mesures de protection sociale, dépenser l'argent public pour stimuler l'économie et profiter de cette "occasion qui ne se présente qu'une fois par siècle" de reconstruire un monde "plus équitable, plus vert (...) et surtout plus résilient".

L'ONU cherche 3,6 milliards de dollars de plus et critique l'inaction

L'ONU cherche 3,6 milliards de plus pour financer son plan de réponse humanitaire mondial à la pandémie de Covid-19 et a mis en garde jeudi les pays développés contre "le coût de l'inaction" face au virus dans les contrées pauvres. "Il y a un risque sérieux de multiples famines en fin d'année et en début d'année prochaine. Nous devons agir maintenant pour empêcher cela", a souligné lors d'une visioconférence de presse Mark Lowcock, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires.

Outre la Somalie, le Soudan du Sud, le Yémen ou le Nigeria, déjà concernés par une sous-alimentation, il a exprimé sa préoccupation à l'égard du Soudan, du Zimbabwe et de Haïti.

En plus de lutter contre l'insécurité alimentaire, accentuée par la crise économique provoquée par la pandémie, les fonds permettraient d'acheter de l'équipement médical pour tester et soigner les malades, mener des campagnes d'information et établir des ponts aériens humanitaires avec l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique latine.

"Jusqu'à présent, la réaction des pays riches (...) à la situation dans d'autres pays a été très insuffisante", a déploré Mark Lowcock. "Les problèmes énormes qu'affronte le monde peuvent être gérés avec relativement peu d'argent et beaucoup d'imagination".

Il s'agit du troisième appel aux dons de l'ONU depuis le lancement de son plan le 25 mars. Les Nations unies étaient alors en quête de 2 milliards de dollars, auxquels ont été ajoutés début mai 4,7 milliards. La nouvelle demande porte à 10,3 milliards le total voulu par l'ONU.