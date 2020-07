21 juillet: voici le parcours et l'horaire des F-16 dans le ciel belge

Les cérémonies de la Fête Nationale du 21 juillet différeront très fort des autres années à cause de la lutte contre le coronavirus qui interdit tous les rassemblements de masse. Certains événements traditionnels seront toutefois maintenus comme le passage de représentants de notre force aérienne. Plusieurs formations d'avion de chasse F-16 et un hélicoptère NH90 NFH Caiman traverseront le ciel de la capitale. En hommage aux efforts fournis par le personnel soignant et la population belge durant la crise sanitaire actuelle, les deux premières formations de F-16 poursuivront leur trajectoire au-dessus de l'ensemble du territoire belge, après le survol du Palais Royal. Les avions de chasse effectueront un survol des différents chefs-lieux des provinces chaque fois avec trois avions. Ils suivront une route vers l'ouest (Anvers, Gand, Bruges, Mons, Namur, complétée par Ostende) et une route vers l'est (Louvain, Wavre, Hasselt, Liège, Arlon, complétée par Dinant). Tous les F-16 atterriront ensuite sur la base aérienne de Florennes.

L'hélicoptère NH90 NFH Caiman effectue quotidiennement la mission dite de recherche et de sauvetage (SAR) sur notre côte belge et soutient la Marine dans sa mission maritime à bord de nos frégates. Il transportera un grand drapeau belge qui sera déployé dans les airs au-dessus de Bruxelles.

Trois formations de trois chasseurs F-16 suivront. En hommage aux 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le premier avion de la formation sera décoré de bandes blanches de l'invasion du Jour J. Cette peinture unique a été portée par les avions alliés au début de la campagne de libération en Europe.

Fin avril, nos avions de chasse F-16 ont terminé une mission de huit mois dans les pays baltes en pleine crise du corona dans le cadre de l'OTAN. En octobre, un détachement de la Force Aérienne participera à nouveau à une mission en Jordanie pour soutenir la coalition internationale dans la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Cette mission durera un an et nécessitera le déploiement continu de quatre avions F-16 et d'une centaine de personnes.

Détails et horaires du survol de la Belgique par les F-16

Ce survol est conforme à la réglementation applicable en matière de trafic aérien et a été coordonné avec les autorités de l'aviation civile. Les avions voleront à une altitude de 300 mètres.

Formation F-16 1

Bruxelles 14h07

Formation F-16 2

Anvers 14h11

Gand 14h18

Bruges 14h24

Ostende 14h26

Mons 14h38

Namur 14h46

Formation F-16 3

Louvain 14h12

Wavre 14h14

Hasselt 14h21

Liège 14h25

Arlon 14h39

Dinant 14h39