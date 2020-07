EELV demande un "moratoire sur la 5G" qui va générer "une grosse inflation de la consommation électrique" et permettre "la collecte de données personnelles", selon François Thiollet, membre du bureau exécutif du parti.

"La 5G va accélérer la capacité de diffuser de l'information mais son empreinte énergétique est un problème majeur", a indiqué vendredi à l'AFP M. Thiollet, délégué au projet d'Europe Ecologie Les verts.

Dans une motion adoptée à la quasi unanimité de la centaine de conseillers fédéraux du parti le week-end dernier, EELV avertit que "la 5G sera l'occasion d'une grosse inflation de la consommation électrique et de la collecte des données personnelles des usagers, via les nombreux gadgets +connectés+ qui seront proposés à l'achat". "Une fois la 5G déployée en France, ce n'est pas moins de 2% d'augmentation de la consommation électrique à l'échelle nationale qui est évoquée".

"A l'heure de l'urgence écologique et sociale, promouvoir une technologie qui augmente la consommation d’énergie et épuise un peu plus les ressources, exige au minimum de prendre le temps du débat démocratique et donc d’une information claire, complète et non biaisée", ajoutent les Verts.

Ils demandent en conséquence "un moratoire sur le déploiement de la 5G le temps des conclusions définitives" des experts (ANSES, ADEME) et, le temps du moratoire, "une transparence totale sur les projets d’implantations d’antennes de téléphonie mobile".

A l'issue du moratoire, ils veulent "la garantie de la souveraineté politique et de l’indépendance technologique, nationale et européenne, face aux entreprises transnationales actuellement leaders du marché de la 5G". Autre demande: la création de “zones blanches”, sans ondes émises par quelque appareil que ce soit".

Delphine Batho, députée EDS (Ecologie, Démocratie, Solidarité), avait également réclamé un moratoire sur la 5G, le 7 juillet, en s'interrogeant sur l'utilité et l'impact environnemental de cette technologie.

Les enchères pour l'attribution des premières fréquences de la 5G doivent se tenir en septembre, ouvrant la voie à des premières offres commerciales dans certaines villes d'ici à la fin de l'année.

Selon le PDG d'Orange Stéphane Richard, la 5G est "bien meilleure en terme de performance énergétique" que la 4G.