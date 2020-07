Saint-Josse: 10 caméras de sécurité vont être installées dans le quartier Nord

La commune de Saint-Josse-ten-Noode a décidé d'acquérir dix caméras de surveillance supplémentaires qui seront placées dans des endroits du quartier Nord où des faits délictueux sont observés, a annoncé vendredi la cabinet du bourgmestre Emir Kir.



La déclaration de politique générale de la majorité prévoit la sécurisation de l'espace public et l'acquisition de 40 caméras supplémentaires pour le territoire communal d'ici la fin de la législature. Cette première acquisition de 10 caméras pour un budget de 350.000 euros vise à sécuriser en priorité le quartier Nord. Elles seront installées à l'angle de rues où des délits ont été constatés, comme les rues de Linné et de la Prairie qui sont fréquentées par des prostituées susceptibles d'être agressées, la rue Verte, la rue de la Poste, la rue Botanique ou la place Saint-Lazare. Les prochains achats, prévus entre 2021 et 2023, couvriront les quartiers de la place Houwaert, de la chaussée d'Haecht, du square Félix Delhaye et de la place Saint-Josse. "Notre souhait est de faire de tous les quartiers de la commune des lieux où il fait bon vivre", défend Emir Kir. "La métamorphose du quartier Nord est en cours avec de grands projets de réaménagement qui changent la dynamique du quartier. Avec ces caméras intelligentes, nous apportons plus de sécurité à la population et nous luttons contre le sentiment d'impunité. Notre objectif est d'installer dix caméras supplémentaires chaque année afin de généraliser ce dispositif à tout le territoire communal".

Le chef de corps de la zone de police de Bruxelles Nord, Frédéric Dauphin, explique que "les images permettront de mieux suivre les auteurs de délits en direct ce qui permettra des interventions plus rapides et les enregistrements seront utilisés à des fins d'enquêtes judiciaires. Parallèlement à ce nouveau dispositif, la zone de police continuera à accentuer sa présence physique afin de garantir la tranquillité et l'ordre public."