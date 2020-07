France: seconde mise en examen après la mort d'une fillette dans la Loire

(Belga) Un proche de la femme de 29 ans suspecté d'avoir tué sa fille de 9 ans, début juillet, à Rive-de-Gier (France), a été mis en examen et écroué jeudi dans cette affaire, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Saint-Etienne.

L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été mis en examen pour "complicité de violences habituelles sur mineure de moins de 15 ans, car il aurait donné des instruction à son amie pour qu'elle sanctionne sa fille, ce qu'il nie ", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz. Le suspect a reconnu la "non-dénonciation de violence sur mineure de moins de 15 ans", pour laquelle il a aussi été mis en examen, a ajouté le magistrat, soulignant par ailleurs que "rien n'indique qu'il ai participé aux actes qui ont entraîné la mort de la fillette". Âgée de 29 ans, la mère de la jeune Léa a été mise en examen le 3 juillet pour "meurtre et violences volontaires habituelles sur mineur de moins de 15 ans" et écrouée. Selon le parquet, l'autopsie a établi que le décès était dû à une "péritonite causée par une déchirure de l'intestin à la suite d'un coup violent porté au ventre". L'enfant présentait par ailleurs "deux fractures récentes du crâne et du nez (...) des traces plus anciennes visibles au niveau des côtes et du sternum attestent qu'elle était victime de maltraitance depuis plusieurs semaines", selon la même source. (Belga)