Départ en vacances en période coronavirus: à quoi faut-il être prudent (ou pas) sur la route?

Le grand air après le bitume. Vous êtes nombreux à partir aujourd'hui en vacances, que ce soit, en Belgique pour le week-end prolongé, ou en France, vers la mer, la montagne ou la campagne. Yves Van Lathem, infectiologue, porte-parole de la lutte contre le Covid-19, répondait à quelques questions que vous vous posez peut-être avant votre départ.

Ce samedi est classé "rouge" côté circulation. Ce sera chargé sur toutes les routes en Europe. Que ce soit en France - particulièrement dans la Vallée du Rhône pour ceux qui descendent vers la Méditerranée - ou que ce soit chez nous, vers les principales attractions touristiques pour ce week-end prolongé, soyez prudents. Vacances ne veut pas dire relâchement face au coronavirus.

Yves Van Lathem, infectiologue et porte-parole de la lutte contre le Covid-19, répondait aux questions de la rédaction de Bel RTL ce samedi matin. Alors, faut-il être prudent lors des arrêts sur les aires de repos ? "Pas plus que d’habitude. On va s’arrêter, acheter quelque chose au magasin comme on le ferait ailleurs, se rendre aux toilettes et bien sûr se laver les mains. Chaque occasion est une bonne occasion. Et si on mange, les précautions ne sont pas différentes que les petits restaurants que nous avons chez nous."

Sur la route, faut-il se tenir éloigné d'un maximum de gens? "C'est comme partout. Il y a ce fameux 1 mètre 50 qu'il faut essayer de respecter. Pas toujours facile aux heures de pointes, mais il faut essayer. Mais surtout porter le masque qui de toute façon devient obligatoire un peu partout dans d'autres pays."

Cela sert-il de garder son masque, en voiture, tout le temps? "Il n'y a pas de raison dans la voiture, à partir du moment où vous êtes dans votre famille, dans votre bulle. Si on n'est pas malade –car si on est malade on ne part pas- il n'y a pas de raison de porter le masque dans la voiture."



En arrivant sur votre lieu de vacances, faut-il faire attention à la piscine? Faut-il sortir ses propres assiettes, ses propres couteaux et fourchettes pour éviter tout risque? "Pour les assiettes, pas de problème. N'importe quelle liquide vaisselle va supprimer la méchante petite bête si elle s'y trouvait. (…) Au niveau de la piscine, c'est les mêmes précautions chez nous. C’est-à-dire, on évite de sauter et crier en face l'un de l'autre surtout avec des gens qu'on ne connait pas de manière à ne pas échanger les postillons", conclut l'infectiologue Yves van Laethem.