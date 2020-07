Les touristes affluent à la mer du Nord, mais tous ne peuvent pas accéder à la plage: "J'ai entendu qu'il fallait réserver" (vidéo)

Le beau temps et le long week-end attirent les foules à la mer du Nord ce samedi. Pour faire face à l'afflux de touristes, la ville d'Ostende met en place un système de réservation pour accéder aux plages les plus populaires de la commune. Quinze mille personnes maximum sont autorisées chaque jour.

Notre journaliste Nicolas Lowyck s'est rendu sur place pour nous raconter comment tout cela s'organise. Il a rencontré un couple qui vient d'Orval (province du Luxembourg). Hillary et Tom ont tout prévu et réservé leurs places à l'avance. "J'ai entendu qu'il fallait réserver donc j'ai pris de l'avance et j'ai fait les démarches via téléphone pour 2 personnes pour 2 jours", a expliqué Tom. Ce n'était pas trop compliqué, a-t-il assuré par la suite: "Par téléphone, j'ai donné mon adresse e-mail et mon numéro de téléphone. Basique".

Ils ont cependant eu du mal à trouver leur place sur la plage. "On était du côté des pancartes rouges, zone à laquelle on ne peut accéder car, en fait, sur notre réservation, il y a une pancarte bleue avec le numéro de la partie de la place où on peut aller", a indiqué Hillary. L'accès réservé, il faut ensuite montrer le QR code reçu lors de la réservation et puis on peut accéder à la plage.

A noter que toutes les mesures de sécurité annoncées n'ont pas encore été mises en place, a constaté notre journaliste. Il n'y a pas encore beaucoup de monde sur la plage mais de nombreux touristes n'étaient pas au courant de ce système de réservation. Ils ont pu pour l'instant accéder à la plage. Tout dépend de l'affluence. Il devait y avoir un double-sens de circulation sur la digue, ce n'est pas le cas. On parlait aussi du fait que les cuistax seraient interdits, mais ils sont bel et bien là. Notre journaliste en a vu quelques-uns depuis son arrivée ce matin. Enfin, le système de réservation sera en place au moins jusque mercredi et le temps du long week-end.

Seule La Panne connaît une grosse affluence

A 14h30 ce samedi, l'affluence de touristes au littoral belge restait limitée samedi. Seul le centre de La Panne se trouvait en code orange - soit "très chargé" - samedi en début d'après-midi et depuis plusieurs heures. Selon le bourgmestre, Bram Degrieck, cela s'explique essntiellement par le marché du samedi. Les autres communes côtières n'étaient pas encore très fréquentées. Dans la plupart des endroits, le code couleur était toujours vert foncé, ce qui signifie "calme". Les zones de plage qui attirent traditionnellement de nombreux touristes sont généralement vert pâle. Enfin, il y a une zone en jaune, le code couleur pour "chargé": Blankenberge.