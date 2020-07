Schaerbeek: les pompiers appelés pour un feu dans la cheminée d'un restaurant

Un incendie s'est déclaré ce samedi en début de soirée dans la chaussée de Haecht, à Schaerbeek. La police et les pompiers se sont déployés dans la chaussée et un périmètre de sécurité a été établi. Les trams de la ligne 92 ont été bloqués dans les deux sens entre les arrêts Sainte-Marie et Verboekhoven.

Contacté par nos soins, le porte-parole de la zone de secours bruxelloise confirme l'intervention. "Les pompiers ont été appelés pour un feu dans une cheminée d'un restaurant. Il y a eu une légère propagation dans le faux plafond du 3ème étage", a indiqué Walter Derieuw. Selon le porte-parole, il n'y a pas eu de blessé ni de personne intoxiquée. "Le restaurant a été fermé pour entretien et réparation. Les trois logements situés au-dessus du commerce ne sont pas impactés", a conclu Walter Derieuw.