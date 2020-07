Comment choisir la crème solaire pour les enfants? 6 crèmes sur 37 analysées par Test Achats ne respectent pas l'indice

Chaque année, c’est le même casse-tête : comment bien choisir la crème solaire la plus adaptée pour les enfants? Test Achats en a analysés 37. Résultats : si 31 de ces crèmes sont jugées efficaces, 6 d’entre elles sont pointées du doigt pour ne pas respecter l’indice de protection.

Ni le prix ni le lieu de vente ne sont des signes d’efficacité mais si un doute persiste, demandez conseil à votre pharmacien.

Pour les plus petits, il est recommandé d’opter pour une crème d’indice 50 au minimum. Elle protège la peau des rayons UVA et UVB. "Plus les peaux sont claires, plus les yeux sont clairs, et plus le risque de brûle augmente. Donc l'indice de photoprotection doit être élevé. Evidemment quand on a une peau plus matte, on a moins de risques de coup de soleil, mais il faut tout de même porter une crème solaire adaptée", explique Lara El Hayderi, dermatologue et chef de clinique au CHU de Liège.

Désormais, vous voilà prévenus: dès les premières éclaircies, prenez les bons réflexes en appliquant la crème ou le spray solaire généreusement. Et ce, toutes les 2 heures.